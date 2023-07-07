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قناة النهار

موجة حر على المناطق الشمالية .. التفاصيل

بقلم قناة النهار
موجة حر على المناطق الشمالية .. التفاصيل
meteo
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موجة حر على المناطق الشمالية .. التفاصيل

رابط دائم : https://nhar.tv/NT355
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