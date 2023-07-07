قناة النهار موجة حر على المناطق الشمالية .. التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 07 جويلية 2023 - 11:08 meteo شارك غرِّد أرسل 140 0 موجة حر على المناطق الشمالية .. التفاصيل رابط دائم : https://nhar.tv/NT355 اقرأ أيضا عبد الحميد ترغيني: السياحة ليست فنادق 5 نجوم فقط لأن السائح الأجنبي لا يبحث عن تلك الرفاهية الكبيرة قناة النهار 19 جوان أمل ناصري تؤدي أغنيتها الجديدة حصريا في بلاطو النهار قناة النهار 28 جوان عين الدفلى / سناء حملاوي..طفلة تحتاج 500 مليون سنتيم لتسترجع بصرها قناة النهار 24 جوان بجاية : موظفون يتطوعون للتنظيف الشواطئ من المخلفات السلبية للمصطافين قناة النهار 04 جويلية الجلفة : عزوف عن بيع و شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها قبل أيام عيد الأضحى قناة النهار 24 جوان قالمة : مصالح الدرك توقف 3 متهمين وتسترجع 43 رأس من الغنم كانت مسروقة قناة النهار 19 جوان شاهد ماقاله الرئيس حول المدن الجديدة بسيدي عبد الله و بوينان.."واش كانت ووين راها اليوم" قناة النهار 06 جويلية طالع هابط: مسرح جهوي الأغواط.. "بعدما خسرت السلطات عليه الملايير ما قدروش يفتحوه" قناة النهار 18 جوان قسنطينة جاهزة لإحتضان التظاهرة الرياضية العربية قناة النهار 03 جويلية سكيكدة : درجة الحرارة القياسية تفرض حظر التجوال قناة النهار 22 جوان