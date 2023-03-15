موجة حر غدا.. عودة الأمطار بداية من الجمعة على هذه الولايات

ستتغير الوضعية الجوية بداية من مساء الجمعة على المناطق الداخلية للوطن وبعض الولايات الساحلية بسبب قدوم إضطراب جوي. محمل بأمطار، كما ستكون درجات الحرارة غدا الخميس مرتفعة جدا.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين إرتفاع محسوس في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، على الولايات الشمالية للوطن، أين ستصل إلى 32 درجة. مشيرة إلى أن موجة الحر ستخص الولايات الغربية والوسطى، على غرار الشلف، غليزان، سيدي بلعباس، معسكر، تلمسان، الجزائر العاصمة. بالإضافة كذلك إلى أنها ستكون مرتفعة بوسط الصحراء، أقصى الجنوب والجنوب الغربي أين تتعدى 40 درجة بعين قزام .

وتشير ذات النماذج، أن الوضعية الجوية ستتغير بداية من أمسية الجمعة أين سيدخل إضطراب جوي من متوسط إلى ضعيف النشاط. يكون محمل بأمطار تكون في البداية على الولايات الغربية. على غرار سيدي بلعباس، سعيدة المشرية، تيارت، بوسعادة. والأغواط. لتنتقل إلى الولايات الوسطى، يوم السبت على غرار العاصمة، البليدة، الشلف. أين ستتراوح كميتها من 10 إلى 15 ملم محليا.