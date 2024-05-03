موجة حر في الفلبين: قرية عمرها 300 عام تعود للظهور وسط بحيرة جافة

عادت أطلال قرية عمرها قرون إلى الظهور مؤخرًا بسبب جفاف بحيرة بالقرب من سد بانتابانجان في مقاطعة نويفا إيسيجا.

وبينما أغلقت ما يقرب من 47000 مدرسة في الأرخبيل أبوابها بسبب الظروف الجوية. كان لموجات الحرارة الشديدة هذه تأثير غير متوقع في مقاطعة نويفا إيسيجا.

بعد فترة طويلة اتسمت بقلة هطول الأمطار، انخفض منسوب المياه في بحيرة اصطناعية منذ مارس الماضي. أسفل سد بانتابانجان. إلى حد الكشف عن أجزاء من كنيسة مغمورة بالمياه وشواهد قبور وأطلال كنيسة عمرها ثلاثة قرون.

وقد غمرت المياه هذا الأخير، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال مانيلا. منذ تشييد المبنى في السبعينيات، لتعزيز ري المنطقة، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، والسيطرة على الفيضانات المحتملة.

وتم تهجير السكان المحليين. وانخفض منسوب المياه هناك بنحو 50 مترًا مقارنة بمستواه الطبيعي البالغ 221 مترًا، وفقًا للبيانات الرسمية.

وقال مارلون بالادين مهندس السد لوكالة فرانس برس إن هذه هي أطول فترة تظل خلالها القرية فوق الماء. بعد أن عادت إلى الظهور خمس مرات في الماضي السدود.

وأوضح نيلسون، وهو صياد محلي، لصحيفة الغارديان: “في ذلك الوقت، لم يكن الصيد يكسبني. سوى 200 بيزو (3.25 يورو)، ولكن مع وصول السياح، أكسب ما بين 1500 و1800 بيزو يوميًا”.

كما سمح الوضع لسكان هذه الآثار السابقين بزيارة الموقع. تبلغ ميلاني الآن 68 عامًا. وكانت في سن المراهقة عندما أُجبرت عائلتها على مغادرة منزلهم.

وقالت لوكالة فرانس برس بعد عودتها إلى هناك للمرة الأولى: “كنت متأثرة لأنني تذكرت حياتي القديمة هناك”.

يمكن أن تتاح لها الفرصة لمراقبة قريتها لفترة أطول حيث من المتوقع أن يستمر الوضع في الفلبين.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يصبح الطقس أكثر سخونة في الأيام المقبلة.

على الرغم من أن درجة الحرارة الحقيقية التي بلغت حوالي 37 درجة مئوية هذا الأسبوع. فإن الرطوبة تدفع الشعور بانتظام إلى أكثر من 42 درجة مئوية.