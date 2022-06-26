موجة حر قوية تضرب 12 ولاية اليوم

أعلنت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات حرارة قياسية اليوم الأحد على الولايات الشرقية والجنوبية.

وحسب ذات النشرية فسيتم تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتراوح بين 43 درجة إلى 46 درجة بداية من نهار اليوم الأحد. لتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين.

وستخص موجة الحر ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، ميلة، و قسنطينة

وفي تنبيه ٱخر حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى ب 48 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم الأحد.

وستخص درجات الحرارة المرتفعة ولايات تيميمون، أدرار، إن صالح و برج باجي مختار