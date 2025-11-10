موجة حر قياسية إلى غاية الجمعة بهذه الولايات!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الغربية والوسطى موجة حر قياسية بداية من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية الجمعة. بسبب مرتفع للضغط الجوي على دول بحر الأبيض المتوسط.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين عودة الإستقرار والصفاء على كافة الولايات الشمالية للوطن بعد الأجواء الممطرة التي عرفتها الأيام الفارطة. حيث ستعرف الولايات الغربية والوسطى إرتفاع محسوس في درجات الحرارة إلى غاية نهاية الأسبوع. حيث ستكون درجات الحرارة فوق معدلها الفصلي وتصل إلى 36 درجة مئوية تحت الظل في عز فصل الخريف.

وحسب ذات النماذج، فإن ارتفاع درجات الحرارة سببه تمركز مرتفع للضغط الجوي على دول بحر الأبيض المتوسط، وهبوب تيارات هوائية جنوبية إلى جنوبية غربية نحو الولايات الشمالية.

كما ستعرف درجات الحرارة إرتفاعا محسوسا لتتراوح مابين 30 إلى 36 درجة على المناطق الغربية والوسطى. بينما الولايات الشرقية للوطن ستبقى بها درجات الحرارة فصلية لتتراوح مابين 20 إلى 25 درجة. في حين تتراوح درجات الحرارة على الجنوب من 25 الى 35 درجة.

وحسب النماذج الرقمية طويلة المدى، فإن الأجواء ستتغير تدريجيا على الولايات الشمالية بداية من يوم الأحد المقبل. بسبب قدوم منخفض للضغط الجوي يكون محمل بأمطار معتبرة بداية من الإثنين.

