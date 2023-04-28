قناة النهار موجة حر قياسية بدرجات تصل إلى 42 درجة عبر 13 ولاية بقلم قناة النهار نشر في 28 أفريل 2023 - 07:14 شارك غرِّد أرسل 120 0 موجة حر قياسية بدرجات تصل إلى 42 درجة عبر 13 ولاية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pSjOs اقرأ أيضا الطاكسي المربوح : المشارك تاع اليوم "ممتاز" و ثقافتو كبيرة..للأسف السؤال الأخير كان صعب قناة النهار 09 أفريل رؤوف وبلال أبطال الدامة.. "المخرج يحيى مزاحم قالنا لازم تقراو" قناة النهار 11 أفريل شاهد.. الممثلة الصاعدة بدور تقلد الفنانة بيونة قناة النهار 15 أفريل الإقبال على شراء حلويات العيد بدلا من صنعها في البيوت قناة النهار 20 أفريل محمد علال: من الصعب إستبدال الشخصية في الكوميديا عكس الدراما قناة النهار 07 أفريل محمد رافع: عملنا كان سيبث على شاشة التلفاز لكن لم نكمله في الوقت المناسب قناة النهار 12 أفريل ضحكة و لعبة : ماهو الحيوان الذي خلق من حجر ؟ قناة النهار 18 أفريل العدد 19 من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 13 أفريل حسام الوهراني يوجه رسالة للحراقة.. قناة النهار 17 أفريل العدد 20 من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 14 أفريل