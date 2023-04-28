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قناة النهار

موجة حر قياسية بدرجات تصل إلى 42 درجة عبر 13 ولاية

بقلم قناة النهار
موجة حر قياسية بدرجات تصل إلى 42 درجة عبر 13 ولاية
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موجة حر قياسية بدرجات تصل إلى 42 درجة عبر 13 ولاية

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