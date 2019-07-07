موجة حر قياسية تتعدى 42 درجة تضرب هذه الولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من موجة حر إستثنائية تضرب الولايات الشمالية والجنوبية للوطن اليوم الأحد.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية يحذر من تسجيل درجات حرارة قياسية بكل من ولايات مستغانم، غليزان، الشلف، عين الدفلى، وتيبازة.

بالإضافة إلى كل من العاصمة، بومرداس، تيزي وزو والبليدة، أين ستتعدى درجة الحرارة 42 درجة مئوية.

كما حذرت ذات المصالح من إستمرار الأجواء الحارة على معظم الولايات الجنوبية.

ويتعلق الأمر بولايات غرداية، أدرار، تمنراست، الوادي، وورقلة حيث ستتعدى درجات الحرارة 47 درجة تحت الظل.

كما أن موجة الحر ستستمر بالشمال والجنوب إلى غاية صبيحة يوم غد الإثنين.