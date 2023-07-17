موجة حر قياسية تتعدى 48 درجة على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل موجة حر قياسية وارتفاع في درجات الحرارة التي ستتعدى 48 درجة.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من إستمرار موجة الحر إلى غاية يوم الأربعاء. على 26 ولاية من الوطن.

وستخص موجة الحر ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، ميلة، قسنطينة، قالمة، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر، بومرداس، بجايـة، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.