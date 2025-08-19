موجة حر قياسية تصل إلى 45 درجة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 44 درجة محليا. من ظهيرة اليوم إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

وأشارت المصالح ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة هي كل من عين تموشنت، وهران، مستغانم. تيبازة، الجزائر العاصمة، تيزي وزو وبومرداس.

ونبهت الأرصاد الجوية، من استمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 45 درجة من الظهيرة إلى غاية فجر الأربعاء. في كل من الولايات معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى والبليدة.

كما سجل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، موجة حر بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 42 درجة. خلال الظهيرة إلى غاية فجر الخميس. في كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.