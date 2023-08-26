موجة حر قياسية على هذه الولايات إلى غاية الأحد

أعلنت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، عن موجة حر بدرجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة تحت الظل على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، ستكون موجة الحر بداية من اليوم السبت وإلى غاية يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من سكيكدة، عنابة والطارف.

فيما أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، صباح اليوم السبت، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 45 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم.

وأوضحت المصالح أن درجات الحرارة ستتراوح بين 43 و45 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم السبت.

أما الولايات التي ستمسها موجة الحر فهي كل من ولاية تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، البليدة.

بالإضافة إلى ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البويرة و تيزي وزو.