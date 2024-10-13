موجة حر قياسية على هذه الولايات إلى غاية الأربعاء

ستشهد الولايات الشمالية للوطن موجة حر غير عادية وارتفاع قياسي في درجات الحرارة إلى غاية يوم الأربعاء.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية “للنهار”، إنّ الأجواء المرتقبة على الولايات الشمالية للوطن ستكون حارة وصيفية بامتياز في عز فصل الخريف. أين ستصل درجات الحرارة إلى 39 درجة تحت الظل. وهذا بسبب تواجد منخفض للضغط الجوي قوي يوجه تيارات جنوبية قوية نوعاما على المناطق الجنوبية. تصل إلى المناطق الغربية، الوسطى والشرقية.

وأضافت بن رقطة، أن التيارات الجنوبية الغربية تساعد على حمل التيارات الهوائية الساخنة نحو المناطق الشمالية. و تحمل معها بعض الحبيبات الرملية إلى المناطق الداخلية تستمر خلال الأيام المقبلة.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة خلال الأيام المقبلة، فستصل إلى 38 درجة تحت الظل على الولايات الغربية والوسطى. وتتعدى 39 درجة تحت الظل على الولايات الشرقية للوطن.

وكشفت ذات المتحدثة، أن درجات الحرارة ستتراجع تدريجيا على الولايات الغربية والوسطى مساء يوم الثلاثاء، لتبقى مرتفعة على الولايات الشرقية إلى غاية مساء الأربعاء.