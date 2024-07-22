موجة حر قياسية على 8 ولايات إلى غاية الأربعاء

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات حرارة عالية جدا اليوم الإثنين.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية حذرت من موجة حر بتسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة. تحت الظل بداية من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الاربعاء على ولايات تندوف، أدرار ،إن صالح و تيميمون.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من إستمرار تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء. على ولايات ورقلة ،المنيعة، بشار و بني عباس