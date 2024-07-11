موجة حر قياسية في هذه الولايات إلى غاية السبت

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار موجة الحر بتسجيل درجات حرارة قياسية. تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم السبت.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من إرتفاع قياسي في درجات الحرارة. على ولايات برج باجي مختار، تندوف، أدرار، إن صالح وتيميمون.

وفي نشرية خاصة أخرى حذرت من إستمرار موجة الحر بتسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 46 درجة تحت الظل إلى غاية يوم الجمعة على ولايات الجلفة، المسيلة وباتنة. بالإضافة كذلك إلى تسجيل موجة حر بتسجيل درجات حرارة تتعدى 49 درجة تحت الظل. طيلة نهار اليوم الخميس على ولايتي المنيعة وورقلة.