موجة حر قياسية وأمطار رعدية معتبرة اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مع تسجيل موجة حر بالجنوب اليوم الثلاثاء

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار موجة حر بتسجيل درجات حرارة قياسية. تتعدى 49 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الثلاثاء على ولايات برج باجي مختار، إن صالح، أدرار، تمنراست، إن قزام.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة.