موجة حر قياسية ورياح قوية في هذه الولايات اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل موجة حر قياسية ودرجات حرارة مرتفعة اليوم الخميس على الولايات الشرقية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من استمرار موجة الحر. على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

كما حذّرت من هبوب رياح جد قوية مرفوقة بتطاير للرمال إلى غاية منتصف نهار اليوم، على ولايات تمنراست، ان قزام، برج باجي مختار.

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