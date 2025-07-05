موجة حر وأمطار رعدية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة وتساقط أمطار رعدية معتبرة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذرت المصالح نفسها، في نشرية خاصة، من موجة حر والتي ستمس كل من ولايات أدرار، إن صالح، برج باجي مختار، وتندوف.

وتتوقع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم السبت لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. والولايات المعنية هي سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة. خنشلة،باتنة، المسيلة، الجلفة، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور