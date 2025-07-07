موجة حر وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة مع تساقط أمطار رعدية معتبرة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها من موجة حر بدرجات حرارة قياسية على ولايات أدرار، تندوف وبرج باجي مختار.

كما أفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على ولايات سوق أهراس، تبسة، قالمة، أم البواقي، خنشلة. قسنطينة، ميلة، باتنة، سطيف، بجاية، برج بوعريريج، البويرة، المسيلة، المدية، الجلفة، تيارت. الأغواط، غرداية، البيض، النعامة، بشار، تمنراست، إن قزام و برج باجي مختار.

وهذا بداية من منتصف نهار اليوم وتساقط الأمطار إلى غاية منتصف الليل.

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