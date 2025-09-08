موجة حر وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحذّرت نشرية خاصة للمصالح نفسها من موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة تصل إلى 41 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الاثنين. على ولايات الطارف، سكيكدة وجيجل.

ومن المتوقّع كذلك تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة.

كما أشارت ذات المصالح في تنبيه لها إلى تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 اليوم. ويستمر إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية فهي جيجل، بجاية، تيزي وزو، برج بوعريريج، البويرة، المسيلة، المدية، الجلفة، عين الدفلى. تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، غليزان، معسكر، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، بشار، تندوف وبرج باجي مختار.

