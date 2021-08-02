موجة حر وأمطار رعدية على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن موجة حر ستجتاح اليوم الإثنين عدة ولايات جنوبية. مع تساقط أمطار رعدية على 3 ولايات أقصى الجنوب.

وحسب خريطة اليقظة لذات المصالح فقد وضعت تنبيها باللون الأصفر يخص موجة حر شديدة تتعدى 45 درجة، على ولايات المغير، بسكرة، تقرت، الوادي، تندوف، ورڤلة، عين صالح، بني عباس وأدرار. وذلك بداية من التاسعة نهار اليوم إلى غاية الثالثة من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

كما حذرت ذات المصالح، حسب خريطة اليقظة من تساقط أمطار رعدية. على 3 ولايات جنوبية وهي تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام. بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا.