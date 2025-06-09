موجة حر وأمطار رعدية غدا الثلاثاء

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، نشرية خاصة تفيد بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية، وتساقط أمطار على عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت النشرية، أن ولايات غليزان، الشلف، مستغانم وعين الدفلى، ستشهد موجة حر بدرجات حرارة قصوى. تتراوح بين 43° و44° يوم غد الثلاثاء.

كما تتوقع ذات المصالح، تساقط أمطار رعدية على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت، الأغواط، إليزي، تمنراست، جانت. النعامة، سعيدة، معسكر، البيض والجلفة.

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