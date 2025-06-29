موجة حر ورياح قوية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل درجات حرارة قياسية وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من موجة حر بدرجات حرارة قياسية على ولايتي تندوف وبرج باجي مختار.

كما أشار المصدر نفسه، إلى تسجيل هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على ولايات إن صالح. أدرار وبرج باجي مختار.

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