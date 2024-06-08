موجة حر ورياح قوية على 13 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات حرارة قياسية على الولايات الشرقية للوطن مع هبوب رياح قوية بالجنوب.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من إرتفاع قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم السبت. بدرجات حرارة دنيا تصل إلى 34 درجة. و درجات حرارة قصوى تصل إلى 43 درجة مئوية تحت الظل على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف

كما نبها من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم السبت، على ولايات ميلة، قسنطينة، وقالمة.

وفي تنبيه آخر أشارت إلى هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. على ولايات الجلفة الأغواط البيض النعامة بشار و بني عباس