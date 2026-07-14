موجة حر ورياح قوية غدا الأربعاء

تشهد العديد من الولايات الشمالية والجنوبية يوم غد الأربعاء، موجة حر بدرجات حرارة قياسية وهبوب رياح مع تشكل خلايا رعدية.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، ستشهد عدة ولايات موجة حر بدرجات حرارة قياسية غدا الأربعاء.

والولايات المعنية الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، مستغانم، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، المدية، البويرة، سعيدة، تيارت، الجلفة، المسيلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة،ادرار، برج باجي مختارتبسة، سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة تلمسان، مستغانم، وهران، عين تموشنت.

كما سيسجل بولايات بني عباس، عين صالح، تيميمون، وأدرار، هبوب رياح قوية وتشكل زوابع رملية يوم غد.

هذا وتشهد ولايات خنشلة، باتنة، أم البواقي، سطيف، برج بوعريريج، تندوف، أدرار وبرج باجي مختار تشكل خلايا رعدية.

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