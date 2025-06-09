موجة حر.. وزارة الداخلية تحذّر

أكدت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الإثنين، على ضرورة اتباع جملة من الإرشادات والنصائح، نظرا لموجة الحر التي تشهدها عدة ولايات من الوطن بداية من نهار اليوم.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أنه تبعا للنشرية الجوية التي أصدرتها مصالح الأرصاد الجوية، والتي تفيد بتسجيل موجة حر. قياسية بدرجات حرارة عالية، يجب التقيد بجملة من الإرشادات والنصائح وهذا للوقاية من مختلف الأخطار المتعلقة بها.

وأشار المصدر نفسه، أنه للوقاية من ضربات الشمس، يجب عدم التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس. وإن تطلب الخروج يجب تغطية الرأس، كذلك الإكثار من شرب الماء، ومراقبة الأطفال وكبار السن وتقديم السوائل لهم باستمرار. بالإضافة إلى عدم ترك الأطفال داخل السيارة لتجنب حالات الاختناق، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. كما نوهت الوزارة بعدم ممارسة التمارين الرياضية في الجو الحار وإغلاق الستائر لمنع دخول الحرارة إلى المنزل ولحفظ درجة حرارة البيت الداخلية.

وبخصوص الوقاية من حوادث الغرق، أكدت وزارة الداخلية على ضرورة الامتناع عن السباحة في المجمعات المائية. والشواطىء غير المحروسة التي تشكل خطر محقق.

ولتجنب حرائق الغابات، المحاصيل الزراعية وواحات النخيل دعت الوزارة إلى عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وبصفة عشوائية. والإمتناع عن إشعال النار ومواقد الشواء في المساحات الغابية أو بالقرب منها.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، حذرت في نشرية خاصة من تسجيل موجة حر بدرجات حرارة دنيا تصل إلى 33 درجة. و قصوى تصل إلى 44 درجة مئوية تحت الظل، بداية من نهار اليوم الاثنين إلى غاية يوم غد الثلاثاء. وهذا على ولايات غليزان، الشلف، عين الدفلى ومستغانم.

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