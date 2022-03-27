موجة حر يومي الإثنين والثلاثاء.. أمطار رعدية بداية من الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد الولايات الشمالية والجنوب الغربي درجات حرارة قياسية بسبب مرتفع للضغط الجوي. غير أن الوضعية الجوية ستتغير بداية من يوم الثلاثاء بعد قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات الشرقية.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين مرتفع للضفط الجوي متمركز على شمال وجنوب البلاد. أين ستقارب درجات الحرارة 32 درجة على المناطق الشمالية. وتفوق 40 درجة بالجنوب يومي الإثنين والثلاثاء.

كما تتوقع ذات المصالح، أن تتغير الوضعية الجوية، بداية من يوم الثلاثاء بسبب قدوم إضطراب جوي من الجهة الغربية للوطن محمل بأمطار رعدية غزيرة تتراوح كميتها مابين 30 إلى 50 ملم. خاصة على ولايات الجلفة، الشلف، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس، البيض، سعيدة، وهران .غليزان.

وسيلتحق الإضطراب الجوي منتصف نهار التلاثاء إلى الولايات الوسطى والشرقية للوطن على غرار ولايات سوق اهراس، باتنة، قسنطينة، سطيف، بجاية، البليدة البويرة والمدية الجزائر العاصمة وبومرداس.

كما تفيد النماذج الرقمية، أن الأمطار ستكون أكثر إعتبارا وغزارة يوم الأربعاء خاصة على الولايات الوسطى والغربية. مع تساقط للثلوج على بعض المرتفعات الداخلية الشرقية.

درجات الحرارة المرتقبة يومي الإثنين والثلاثاء، ستكون مرتفعة لتتراوح مابين 25 إلى 32 درجة على المناطق الشمالية، وستتراوح مابين 30 إلى 43 درجة بالجنوب.

أما بخصوص حالة البحر فتكون الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية، حيث سيكون البحر من مضطرب إلى هائج .

في حين توقعات الطقس طويلة المدى من يوم الأربعاء إلى غاية يوم الأحد فستشهد الولايات الشمالية بعض الإستقرار يوم الخميس. غير أن منخفض للضغط يبقى متمركز على المناطق الوسطى والشرقية حيث ستشهد أمطار رعدية غزيرة يوم الجمعة. بينما يومي السبت والأحد ستبقى الأجواء غائمة مع أمطار متفرقة.