موجة سخرية من “إيفانكا ترامب” بسبب تهنئتها لرئيس وزراء بريطانيا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تغريدية لإبنة الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، “إيفانكا ترامب”، اليوم الثلاثاء، هنأت فيها، رئيس وزراء بريطانيا الجديد “بوريس جونسون”.

حيث إرتكبت إبنة الرئيس الأمريكي، خطأ في الكتابة، فبدلا من أن تكتب كلمة “كينغدوم”، أي المملكة المتحدة، كتبت إسم إحدى شركات التكنولوجيا “كينغستون”.

وهذا الخطأ من “إيفانكا ترامب”، جعلها محل سخرية العدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد وقت قصير، تداركت “إيفانكا ترامب” غلطتها، وصححت الكلمة، إلا أن العديد قاموا بتصوير التغريدة الأولى لها، وأعادوا نشرها.

وأعاد هذا الخطأ من “إيفانكا ترامب”، للأذهان، خطا وقع فيه والدها الرئيس الأمريكي، قبل نحوة شهر، لما هنأ ولي العهد البريطاني، الأمير “تشارلز”.

حيث كتب الرئيس الأمريكي كلمة “أمير الحيتان”، بدل من “أمير ويلز”، عندما تحدث في تغريدة، عن رحلته إلى بريطانيا.