موجة صقيع قادمة من سبيريا.. 30 مدينة درجات الحرارة بها تحت الصفر

إجتاحت موجة صقيع قادمة من سيبيريا النصف الشمالي من إيران. حيث سجلت نحو 30 مدينة درجات حرارة تحت الصفر.

وأصدرت منظمة الأرصاد الجوية تحذيرا باللون البرتقالي، وتوقعت هطول أمطار وثلوج في 23 محافظة من أصل 31. وتدنّي درجات الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر يوم الثلاثاء المقبل.

وإثر امتداد عاصفة ثلجية الخميس الماضي من شمالي غربي البلاد. تجتاح موجة برد شديدة هذه الأيام غالبية المحافظات الإيرانية. فى حين سجلت مدينة “نمين” الواقعة فى محافظة أردبيل “شمال غرب” 14 درجة مئوية تحت الصفر اليوم السبت، لتكون الأبرد من بين المدن الإيرانية.

كما أنه من المتوقّع بلوغ ارتفاع الثلوج المتساقطة فى المناطق المرتفعة عشرات السنتيمترات متسببة فى اضطرابات بحركة النقل.

وقرّرت الحكومة الإيرانية الليلة الماضية إغلاق المدارس فى محافظات أردبيل وزنجان “شمال غرب”. بالإضافة كذلك إلى كيلان ومازندران “شمال” وقزوين وألبرز “غرب العاصمة طهران”، داعية المواطنين إلى ترشيد إستهلاك الغاز.

من جانبه، توقع صادق ضيائيان رئيس المركز الوطنى لإدارة الأزمات، التابع لمنظمة الأرصاد الجوية الإيرانية. إستمرار هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة فى عدد من المحافظات الواقعة شمالي البلاد وغربيها ووسطها. كما أكد أن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاظا حادا لدرجات الحرارة اليوم الأحد فى المناطق المركزية والشرقية، علاوة على المناطق الواقعة شمالي شرق البلاد.

وقال مدير دائرة الأنواء الجوية فى العاصمة طهران مازيار غلامى، إنّ مدن المحافظة ستكون على موعد مع انخفاض فى درجات الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل بنحو 15 درجة مئوية. مصحوبا بهطول أمطار وثلوج، مؤكدا أن موجة البرد ستبقى فى العاصمة الإيرانية حتى أواسط الأسبوع المقبل.

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