موجة غضب ضد بسمة وهبة بعد دعائها لدلال عبد العزيز في الكعبة

تعرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة لموجة من الغضب والنقد، بعد نشرها فيديو مؤخرا عبر حسابها على “إنستغرام” من أمام الكعبة المشرفة.وظهرت بسمة وهبة خلال الفيديو وهي تدعو بالشفاء للنجمة المصرية دلال عبد العزيز، التي وترقد بالمستشفى منذ 30 يوما.

وفور نشر الفيديو انهالت التعليقات السلبية التي طالت بسمة وهبة، وذلك بسبب استخدامها فلاتر التجميل الخاصة بتطبيق سناب شات.ومن أبرز هذه التعليقات: “بلاش الفلتر يا بسمة علشان يكون المنظر واقعي وحقيقي”.

وكتب متابع آخر: “رموش ولينسز في العمرة يا شيخة”: فيما علق ثالث قائلا: “تمثيلك أوفر بصراحة”.كما انتقدت متابعة تصرف بسمة وهبة بلهجة حادة قائلة: “آمين يا رب.. لكن ليش قاعدة تتصوري بالفلتر.. وليش قاعدة تدعي وتصوري دعائك.. أستغفر الله”.

وقالت بسمة وهبة في الفيديو: “اللهم اشف دلال عبد العزيز وقومها لبناتها يا رب، قولوا آمين من فضلكم يرحمكم الله، يارب اشف دلال حبيبتي، صداقة كلها حنية وحب، ست أصيلة ومخلصة وحبيبة ومؤمنة، يا رب يا رب يا رب يشفيكي يا دلال”.