موجة غلاء فاحش تضرب العالم .. مستويات المعيشة تتغير

يعرف العالم في الفترة الأخيرة موجة غلاء فاحش. بالمقابل أدى هذا الغلاء إلى تراجع في مستويات المعيشة وتغيرها.

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أعلن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي عبر حساب المنظمة على الفيسبوك عن إطلاق تطبيق الكتروني جديد للتبليغ عن المضاربة.

وحسب رئيس المنظمة التطبيق الجديد يحمل اسم “اشكي” وهو مخصص لتلقي الشكاوى والتبليغات. حيث يحتوي على خدمات عديدة منها التبليغ عن رصد حالات مضاربة.

وأوضح مصطفى زبدي أن الهدف من هذا التطبيق تقريب المنظمة من المستهلك. بالإضافة إلى نقل إنشغالاته وكل من يهمه إلى المتعاملين الإقتصاديين وأيضا الإدارات. كما يحتوي هذا التطبيق على خانات مخصصات حسب القطاعات والمؤسسات المعنية بالتجاوزات.

ودعا زبدي من خلال الفيديو الذي نشره عبر الصحفة الرسمية للمنظمة الادارات الجزائرية التعاون مع المنظمة متتمنيا ان يكون هذا التطبيق اداة من ادوات التغيير وكذا أدات لحماية المصالح المادية والمعنوية للمستهلك.

وكان شعار المنظمة اليوم عند دخول تطبيق اشكي حيز الخدمة هو: حربنا ضد المضاربين تنطلق بقوة اليوم … يدٌ بيد للتغيير القوي لواقعنا التجاري المعاش.

تراجع أسعار البطاطا في أسواق الجملة

تراجعت أسعار مادة البطاطا في أسواق الجملة اليوم الجمعة، بعد 72 ساعة من شروع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تموين الأسواق بهذه المادة في إطار جهاز “سيربالاك”.

وفي هذا السياق أفادت وزارة الفلاحة في بيان لها أن أسعار البطاطا تراجعت بأكثر من 40 دج للكلغ في مختلف أسواق الجملة على المستوى الوطني.

كما استقرت أسعار البطاطا الطازجة المجنية من حقول ولايات الوادي، مستغانم ومعسكر بين 60 و 90 دينار للكلوغرام الواحد في أسواق الجملة بشرق، غرب ووسط البلاد.

وكانت أسعار البطاطا في بعض أسواق الجملة اليوم الجمعة منها في سوق شلغوم العيد بولاية ميلة السعر تراوح بين 70 و90 دج للكلغ.

بينما في سوق خميس الخشنة بولاية بومرداس السعر تراوح بين 60 و 85 دج للكلغ. وسوق تيغنيف بمعسكر السعر تراوح بين 50 و 60 دج للكلغ.

في حين سعر البطاطا الطازجة في السوق البلدي باش جراح بالعاصمة اليوم 90 دينار مقابل 130 دينار اول امس.

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