موجة يبلغ ارتفاعها 21 مترًا تضرب سواحل فينيستير بفرنسا

تم قياس موجة ارتفاعها 21 مترًا صباح اليوم الخميس قبالة سواحل فينيستير، التي اجتاحتها العاصفة سياران.

وتم قياس موجة بارتفاع 21 مترًا صباح اليوم الخميس قبالة ساحل فينيستير. وهي منطقة ضربتها العاصفة كياران مثل بقية غرب فرنسا.

وقد لوحظت أعلى موجة حوالي الساعة 6 صباحًا في عوامة بيير نوار جنوب جزيرة مولين. وهو الارتفاع المطابق لارتفاع مبنى مكون من ستة طوابق، يحدد La Chaîne Météo.

وتسجل عوامة بيير نوار للأرصاد الجوية، والتي تسمح بقياس الأمواج في الوقت الفعلي. ارتفاعات كبيرة في الأمواج تبلغ 11 مترًا في المتوسط.

يتم حاليًا تفعيل اليقظة البرتقالية بشأن “غمر الأمواج” على سواحل فينيستير وموربيهان ولوار أتلانتيك وفندي.