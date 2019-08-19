موجــــة حـــر تصـــل إلى 40 درجــــة بالــــولايــــات الداخليــــة والســـاحليـــة

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من استمرارالارتفاع الكبيرلدرجات الحررة، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية التي تصل فيها إلى 46 درجة مئوية.

وحسب الأرقام المقدمة من مصلحة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة القصوى التي ستسجل اليوم ستتراوح بين29و37 درجة على المناطق الساحلية.

وما بين 34 و40 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 37 و46 درجة على المناطق الجنوبية. وعموما تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية على المناطق الشمالية، ضبابا مرفوقا ببعض السحب السفلى، يميز السواحل الوسطى والشرقية خلال الصبيحة.

لتصبح الأجواء صافية على العموم.

أما على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، فتكون الأجواء مغشاة جزئيا، مع تشكل رعود بداية من الظهيرة.

تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية المحلية أواخر النهار. وبالنسبة للرياح، فستكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية.

بسرعة تتراوح ما بين 15 و30 كم/سا قرب السواحل. وعلى المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

تكون الرياح متغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا.

أما على المناطق الجنوبية، فتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية أجواء صافية وحارة على جل المناطق الجنوبية.

باستثناء منطقة بشار نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات، حيث تكون السماء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

مع تشكل خلايا رعدية منعزلة أواخر النهار.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهڤار والطاسيلي، تكون الأجواء مغشاة جزئيا، مع تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

خاصة نحو أقصى الجنوب وعلى منطقة الهڤار.