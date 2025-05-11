موجهة لأنصار المولودية..Ooredoo تكشف طريقة تشغيل الشريحة الجديدة  SIM MCA

أعلنت Ooredoo الجزائر عن الإطلاق الرسمي لعرضها المحدود “SIM مولودية”، المخصّصة حصريًا لأنصار نادي مولودية الجزائر.

تأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية المجددة بين Ooredoo والمولودية، وتجسيد رؤية جديدة لعيش كرة القدم الجزائرية في عصر التحول الرقمي.

هذا العرض،الذي جرى تصميمه ليجمع بين الشغف الكروي والتواصل الرقمي.يُقدّم نموذجًا فريدًا تتحول فيه كل أهداف نادي مولودية الجزائر إلى مزايا ملموسة.

1 جيغابايت من الإنترنت يُمنح مقابل كل هدف يُسجله الفريق. هذه الآلية المبتكرة تُمكّن الأنصار من عيش لحظات التميز مع ناديهم.مع الاستفادة من رصيد إضافي من الإنترنتيُ بقيه مع الااتصال الدائم.ويمنحهم فرصةمشاركة فرحتهم وتفاعلاتهم لحظة بلحظة عبرشبكات التواصل الاجتماعي.

كما لم تنسى Ooredoo عن مشتركيها الحاليين، إذ تتيح لمستعملي عروضها المختلفة على غرار Dima، N’Yooz، La Gold، La Switch وDima+ الاستفادة من هذا العرض دون الحاجة إلى تغيير الشريحة أو الرقم.

هكذا يتم تفعيل الخدمة

ويتم تفعيل الخدمة بكل سهولة، حيث يُكشف عن رمز خاص قبل كل مباراة عبر صفحات Ooredoo الرسمية وصفحات نادي المولودية. وكذا عبر الشاشات داخل الملعب يوم اللقاء. و ما على المناصر إلا إرسال هذا الرمز في رسالة قصيرة إلى الرقم 921 لتفعيل العرض، والاستفادة من 1 جيغابايت. عن كل هدف يسجله فريقه المفضل.

وتتميّز شريحة Ooredoo MCA أيضًا بهويتها البصرية الفريدة. حيث تأتي في تصميم حصري يحمل ألوان نادي مولودية الجزائر العريقة. فهي ليست مجرد شريحة هاتف. بل رمز لانتماء رياضي وولاء عاطفي لنادٍ عريق مليء بالتاريخ والمشاعر.

ومن خلال هذا العرض، تؤكد Ooredoo مرة أخرى التزامها بمرافقة عائلة المولودية، ليس فقط في الملاعب. بل أيضًا في الحياة اليومية.من خلال أدوات تكنولوجية تتيح لهم التعبير عن شغفهم بطريقة حديثة، تفاعلية وشاملة. إنها ليست فقط دعماً لفريق كرة قدم، بل مساهمة في بناء منظومة حاملة لقيم تجعل من التكنولوجيا جسراً للتواصل. وتقاسم اللحظات، وتعزيز حب الرياضة.

للتذكير، فقد جددت Ooredoo ونادي مولودية الجزائر. يوم الأربعاء الماضي، شراكتهما الاستراتيجية رسميًا. حيث أصبحت Ooredoo بموجب هذا الاتفاق الراعي الرسمي والشريك التكنولوجي لأعرق الأندية الجزائرية.