موجهة لاستقبال سنوات 1و2 و3 فقط..هذا سبب فتح ملحقات الطب

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار فتح ملحقات الطب كان استجابة لمطالب مواطنين وأولياء طلبة. وممثلي مجتمع مدني بهدف تخفيف الضغط على كليات الطب وتقريب نقاط التكوين. من الطلبة وخلق حركية طبية وعلاجية في بعض المناطق، وهي موجهة لاستقبال طلبة السنوات 1 و 2 و 3 فقط.

وفي هذا الشأن أكدت الوزارة أن الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب مدعوة. إلى الشروع في إجراء عملية تقييم مرحلي لكل ملحقات كليات الطب. لاسيما من حيث سير الأنشطة البيداغوجية والتأطير والهياكل والتجهيزات، وكذا معاينة وضعية كل ملحقة .

كما أن تحويل أي ملحقة إلى كلية يبقى مرهونا بتوفر المعايير والشروط التي تقتضيها العملية من كل الجوانب البيداغوجية والتأطيرية والمادية والاستشفائية. وبناء على طلب الكلية الأم المرفق بموافقة هيئاتها البيداغوجية والعلمية، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة الضمان توفر مصالح استشفائية جامعية ترافق العملية التكوينية كاملة.

أما بخصوص الاجتماع مع ممثلي الطلبة المسجلين في الملحقات. فإنّ الوزارة توافق على ذلك حيث أطلب منكم دعوة ممثلي الطلبة المعنيين. إلى تحديد تاريخ لعقد لقاء على مستوى إدارتناالمركزية بالوزارة.