موجهة لمرضى السيلياك.. مقارون وفرينة محلية الصنع بداية من مارس

سيشرع، مركز التنمية للتحاليل في الصناعات الغذائية، شهر مارس الداخل في إنتاج عجائن وفرينة لمرضى السيلياك. كما قال المدير العام للمركز، إن التجربة الجزائرية تعتبر الأولى مع مؤسسة إنتاج بولاية قالمة تابعة لشركة أغروديف الأم.

في حين، أشار جمال ربقي، أن هذه المنتجات جاءت نتيجة بحوث علمية مع دكاترة وخبراء ستقلص من معاناة مرضى السيلياك. ومن شأنها المساهمة في تقليص تكاليف استيراد هذه المنتجات الغذائية الخاصة و أسعار بيعها في السوق المحلية.

كما كشف المتحدث لإذاعة قسنطينة،عن 4 بحوث أخرى يجري إنجازها بالمركز لإنتاج وتحسين بعض المواد الغذائية سيتم الإعلان عنها قريبا. وسيسمح الاعتماد الدولي لمركز التنمية للتحاليل في الصناعات الغذائية بتقديم شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة. وهذا الإجراء سيقلل من تكاليف التي يدفعها المتعامل الإقتصادي عند طلب شهادة المطابقة من البلد المورد.

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كما يعمل المخبر بالتنسيق مع منظمات دولية من سويسرا و منظمة التغذية العالمية لتطوير و تحسين المنتجات. وأوضح جمال ربقي أن هدف المركز هو تقليص تكلفة الاستيراد و تحسين مردود الإنتاج المحلي. حيث أن نقطة قوة المركز في التجهيزات الحديثة التي يعمل بها، مؤكدا سعي المخبر مستقبلا لفتح وحدات فرعية بعدة ولايات. وأضاف في الأخير “تقدمنا بطلب للحصول على مقر جديد يتماشى و نشاط المركز و ما يقدمه من عمل كبير”.

ومن جهة ثانية، يعمل مركز التنمية للتحاليل في الصناعات الغذائية وفق المعايير الوطنية للهيئة العليا. للإعتماد بالجزائر بالاحتكام للمعايير الدولية عند الضرورة، كما يقدم تحاليل دقيقة جدا بالإعتماد على أجهزة حديثة.

كما أشار مدير المركز إلى أن خبراء دوليون يزورون المركز كل سنة لمعاينة التجهيزات ومدى مطابقتها. وقد قام المركز بتطوير 17 منتوجا يباع حاليا في السوق بالتنسيق مع متعاملين اقتصاديين.