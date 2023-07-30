الوطني موجه حر تسجيل بدرجات قياسية تصل إلى 50° بقلم النهار أونلاين نشر في 30 جويلية 2023 - 15:44 شارك غرِّد أرسل 872 0 موجه حر تسجيل بدرجات قياسية تصل إلى 50° إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6quoi اقرأ أيضا وزارة الداخلية: ضرورة اليقظة لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية الوطني 12 جويلية حرارة تتعدى 48 درجة تضرب هذه الولايات الوطني 22 جويلية توقيف 56 تاجر مخدرات وإحباط محاولة إدخال 8 قناطير كيف معالج الوطني 12 جويلية اختتام الدورة البرلمانية العادية هذا الخميس الوطني 17 جويلية حجز أزيد من 5 كلغ كوكايين في وهران الوطني 13 جويلية موجة حر تصل إلى 50 درجة على هذه الولايات بداية من الغد الوطني 25 جويلية معلومة مهمة.. هذه أسباب توقف أجهزة التكييف عن العمل الوطني 12 جويلية الجزائر وروسيا: مباحثات لتخفيف إجراءات منح التأشيرات لهذه الفئات الوطني 27 جويلية الجزائر تهدف لأن تكون قطبا هاما لإنتاج الطاقة الوطني 25 جويلية أمطار رعدية بداية من اليوم الوطني 15 جويلية