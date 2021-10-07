موجه للأطفال وطوره علماء أفارقة.. الكشف عن أول لقاح في العالم ضد الملاريا

أوصت منظمة الصحة العالمية، باستخدام لقاح الملاريا الأول والوحيد في العالم بين الأطفال. في أفريقيا جنوب الصحراء ومناطق أخرى حيث تنتقل الملاريا بمستويات معتدلة إلى مرتفعة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هذه التوصية تأتي بناء على نتائج برنامج تجريبي مستمر أُجري في عيادات صحية للأطفال. في غانا، وكينيا، وملاوي.

وذكر البيان أيضًا أن هذا البرنامج الذي أُطلق عام 2019، وشمل أكثر من 800 ألف طفل، تلقوا لقاح “RTS,S/AS01”. والمعروف أيضًا باسم “موسكيريكس”، أظهرت نتائجه أنّه آمن، وكلفته مقبولة، وسهل التسليم. وأنّه يحمي بنسبة 30% من الإصابة بحالات الملاريا الشديدة.

وقال المدير العام للصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن “لقاح الملاريا الخاص بالأطفال الذي طال انتظاره. يمثّل تقدمًا كبيرًا في مجال العلوم، وصحة الطفل، ومكافحة الملاريا”.

وأوضح أن “استخدام هذا اللقاح، بالإضافة إلى الأدوات المعتمدة للوقاية من الملاريا. يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأطفال كل عام”.

وأوصت الصحة العالمية أنّه يُنصح بإعطاء اللقاح على أربع جرعات للأطفال بدءًا من عمر 5 أشهر.

خصائص اللقاح

ويعمل اللقاح على وقف نمو طفيلية البعوض وتكاثرها في الكبد قبل انتقالها، على نحو طبيعي، إلى دم المريض.

وأظهرت التجارب السريرية أن اللقاح يقدّم حماية بنسبة 39% ضد الملاريا لدى الأطفال حديثي الولادة، بين الـ17 شهرًا والـ5 سنوات. لكن دراسات أخرى رأت أن فعالية اللقاح تتدنّى مع مرور الوقت.

طُوّر في أفريقيا من قبل علماء أفارقة

وغرد مدير عام الصحة العالمية على تويتر، “هذا اللقاح طُوّر في أفريقيا، من قبل علماء أفارقة”.

وأضاف “اليوم، غيّر لقاح RTS,S ضد الملاريا مجرى تاريخ الصحة العامة، بعد العمل على تطويره لأكثر من 30 عامًا”.

وقال أدهانوم غيبرييسوس: “ما زالت الطريق أمامنا طويلة جدًا، لكننا قطعنا شوطًا طويلًا”.