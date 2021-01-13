موح ميلانو يحطم الأرقام القياسية بـ”ماشافوهاش” وأغنيته الجديدة تكتسح التوندونس

حطم الفنان الجزائري الشاب المعروف فنيا بـ”موح ميلانو“، كل الأرقام القياسية بأغانيه الجديدة والتي عرفت نجاحا كبيرا.

وحققت أغنية “ماشافوهاش”، والتي حققت نجاحا كاسحا وصار يرددها الصغير والكبير، 100 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب في ظرف شهرين.

ولمس فيديو كليب الأغنية والتي تتحدث عن طفل عانى الفقر والحرمان، ليصل إلى تحقيق أحلامه، قلوب الجزائريين.

وأبدع الفنان الجزائري، أمين بومدين، في إخراج فيديو كليب الأغنية، وهو نفس المخرج الذي اعتمد عليه الفنان في أغنيته الجديدة.

هذا وأطلق “موح ميلانو”، أمس الثلاثاء، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، والتي حملت عنوان “عالم ثاني”.

وبمجرد طرح الأغنية، عرفت هي الأخرى نجاحا كبيرا وحققت أزيد من مليوني مشاهدة في ظرف ساعات.

كما تصدرت الأغنية الجديدة لموح ميلانو، التوندونس الجزائري بجدارة.

ويتناول الفنان الشاب من خلال أغانيه، مواضيع إجتماعية من عمق الشارع الجزائري، وهو ما ساهم في الرواج الكبير لأغانيه الهادفة.