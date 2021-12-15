الزواج نصف الدين، ولمن وجد عسرا في العثور على شريكة الحياة. نحن هنا ومن خلال هذا المنبر نمنحكم مفاتيح العثور على العروس تحت سقف السعادة، كما ستستأنسون بها وتكملون ما أوصى به الله ورسوله. “من أراد منكم الباءة فليتزوج” إعلاناتنا متنوعة وفق المتصلين، وسيكون في المستقبل حتما الجديد.

الرقم السري :

136149

مودة وسعادة يعدك بها ابن الوسط

شاب من إحدى ولايات الوسط الجزائري، يبلغ من العمر 39 سنة، كما أنني أعزب لم يسبق له الزواج. عامل مستقر في مؤسسة خاصة، لديه مسكن خاص مع الأهل، صادق ومسوؤل، وذو سيرة طيبة وحنون.

يتمنى في أن يجمعه القدر على سنة خير البرية، بفتاة لا يتجاوز سنها 35 سنة، تكون من إحدى ولايات الوسط. وأكثر ما يتمناه حتى تكتمل معادلته أن تكون صاحبة النصيب موظفة مستقرة، أصيلة وعازبة لم يسبق لها الزواج.

الرقم السري :

136150

عاصمي أصيل يريدها طيبة ماكثة بالبيت

في إلى العاصمة، ومنها نعرفكم على رجل في غاية الوقار. اتصل بنا وكله أمل في أن يجد من إلى جانبها يستقر، رجل في الخمسين من عمره، أعزب لم يسبق له الزواج بسبب ظروف خاصة يشرحها لاحقا، صاحب الإعلان عامل حر ولديه سكن خاص مجهز بكافة الكماليات والضروريات.

يناشد صاحبة النصيب، زوجة يكمل إلى جانبها المشوار، تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنها لا يتجاوز 47 سنة، أكثر ما يهم أن تكون ماكثة في البيت. كما انه يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد و يعدها بكل التقدير و المحبة.

الرقم السري :

136151

من تكون له قرة عين وتفوز بقلبه الكبير

شاب من منطقة القبائل أمله كبير في أن يجد ضالته على يدينا بإذن الله، عامل مستقر بالعاصمة، يتيم الوالدين. حنون صاحب مواقف طيبة، وأخلاقه يشهد لها الجميع بالخير. أعزب لم يسبق له الزواج ويبلغ من العمر 49 عام، تاجر وله مسكن خاص.

يطلب من المولى عز وجل، أن يجمعه القدر بمن ستكون له زوجة ورفيقة وصدرا حنونا. امرأة لا يتجاوز سنها الـ50 عام، لا يهتم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. كما يقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد يعد أن يكون لهم أبا مسؤول.

الرقم السري :

136152

محبة لا توصف لمن تخلص لقلبه المفعم

إلى العاصمة مرة أخرى ونعرفكم بشاب أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 36 عام، يملك سكنا خاصا. وموظف مستقر، ابن عائلة أصيلة وهو على قدر كبير من الأخلاق والمودة. يقدر المرأة ويريد أن يكون له نصيب يتمثل في فتاة تحقق له السكينة وصفاء الروح. تشد أزره وتجعل يعانق السعادة، وينعم براحة البال. فتاة تكون من الوسط الجزائري أو العاصمة، سنها لا يتجاوز 33 سنة. يبتغيها ذات أصول وسليلة أسرة تقدر الرجل وتفهم من الزواج أنه رحلة عمر بها من المحطات. ما يجعل من هذا الزواج متعة وسعادة. لا شرط لصاحب لصاحب العرض سوى أن تكون لمن ستقتحم أسوار قلبه أن تكون صاحب خصال طيبة. وجميلة الشكل، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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