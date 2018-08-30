مودريتش أفضل وسط ميدان في أوروبا

رصدت ولاية الأغواط غلاف مالي بقيمة 11.5 مليون دج موجه لاقتناء ستة آلاف مدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين.
وقد تم استكمال توفير هذه العدد من الحقائب المزودة…
تم حجز اكثر من 600 قنينة من المشروبات الكحولية بمختلف الاحجام والانواع داخل سيارة من نوع سامبول بلدية بوحجار بالطارف.
العملية جاءت اثر تفتيش عادي بحاجز…
أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني،حملة توعوية عبر كامل تراب الوطن،لفائدة السواق للتحسيس من مخاطر السياقة في حالة سكر
عرفت الحملة التوعوية توزيع مطويات بعنوان "السياقة في…
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