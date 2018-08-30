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مودريتش أفضل وسط ميدان في أوروبا

الرياضة
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مودريتش أفضل وسط ميدان في أوروبا صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

توج النجم الدولي الكرواتي لفريق ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش بجائزة أفضل وسط ميدان في دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي.


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