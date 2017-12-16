مودريتش الأفضل في مونديال الأندية..

توج الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال الأندية الذي جرى بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وإختارت اللجنة المُنظمة للموندياليتو وسط ميدان الملكي بالنظر إلى أدائه الرائع في النصف النهائي والنهائي.
وحل صاحبُ هدف النهائي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب “الميرنغي” في المركز الثاني ليحصل على الكرة الفضية.
وجاء “جوناتان” لاعب “باتشوكا” المكسيكي في المركز الثالث لأفضل اللاعبين ونال جائزة الكرة البرونزية.
هذا وتحصل فريق ريال مدريد على جائزة الروح الرياضية.
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