مودريتش سيدخل السجن بكرواتيا لهذا السبب !!

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن النجم الدولي الكرواتي لفريق ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش مُهدد بدخول السجن لمدة 5 سنوات بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت نفس التقارير أن مودريتش متورط في قضايا فساد كروية ببلاده رفقة رئيس دينامو زغرب الكرواتي السابق زدرافكو ماميتش الذي أسس شركة لعقد الصفقات تتقاسم مبالغ الإنتقالات مع اللاعبين.

وسبق لقائد كرواتيا في مونديال روسيا 2018 أن إعترف بإمضائه وثيقة تسمح لماميتش بنيل 9 ملايين أورو من أصل 21 مليون أورو دفعها توتنهام للحصول على خدمات لوكا من دينامو زغرب.