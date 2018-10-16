“مودريتش”: “كنت أريد اللعب بجوار زيدان ولن ألعب أبدا مع ميسي”

صرح الكرواتي “لوكا مودريتش” لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أنه كان يتمنى اللعب بجوار “زين الدين زيدان” ذات يوم، وأكد أنه لن يلعب أبدا مع “ليو ميسي”.
وقال “مودريتش”: “لن ألعب بجوار ميسي، فأنا ألعب ضده وسأبقى كذلك”.
وأضاف: “كنت أريد اللعب بجوار زيدان وأن أكون زميله في نفس الفريق، لكني لعبت تحت قيادته وهو مدرب عظيم”.
وتابع: “أعتقد أن كليان مبابي سيتطور أكثر وأكثر، وفرنسا كسبت جوهرة كبيرة وسيقول كلمته في رياضة كرة القدم”.
وختم كلامه: “الكرة الذهبية؟ لا أريد الحديث عنها، كل ما يهمني أن أقدم أفضل أداء لي في كل المباريات التي ألعبها، وهذا لا يخفي أن عام 2018 كان الأفضل طوال مسيرتي الكروية”.
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