مودريتش يفاجئ الجميع بشأن قرار الاعتزال

فاجأ قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش في تصريح استثنائي له عقب الفوز بالمركز الثالث رفقة زملائه على حساب منتخب المغرب.

و قال لوكا مودريتش في تصريح له نقلته قناة “الكأس” القطرية أنه يعتزم مواصلة مسيرته الدولية حتى انتهاء دوري الأمم الأوروبية على الأقل.

واتخذ مودريتش قراره رغم بلوغه 37 سنة، ورغم آن عشاق المستديرة العالمية كانوا ينتظرون ان يودّع نجم ريال مدريد الملاعب. مباشرة بعد الإنجاز الكبير في دورة قطر.

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