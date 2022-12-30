مودم الجيل الرابع Idoom 4G متوفر لدى اتصالات الجزائر

كشت اتصالات الجزائر، اليوم الجمعة، أن مودم الجيل الرابع Idoom 4G متوفر لدى وكالاتها.

وأضاقت “ّوعلى هذا وكالاتنا التجارية ستبقى مفتوحة اليوم الجمعة حصريا إلى غاية الثامنة ليلا. من أجل تمكينكم من الاشتراك في عرض الجيل الرابع خاصة مع توفر أجهزة المودم على مستوى وكالاتنا التجارية”.

وتابعت “سارعوا اليوم بالاشتراك العرض : بـ 4500 دج فقط. واستفيدوا من مودم الجيل الرابع + 150 جيغا حجم أنترنت مهدى + مكالمات غير محدودة نحو الثابت الوطني و نحو شبكة Idoom 4G”.