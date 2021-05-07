“موديرنا” الأمريكية: نتوقع ظهور أنواع متحورة لكورونا خلال الأشهر المقبلة

توقع الرئيس التنفيذي لشركة “موديرنا” الأمريكية لصنع لقاحات ضد كورونا، ستيفان بانسل، ظهور المزيد من الأنواع المتحورة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف بانسل، اليوم الجمعة، أن الناس سيحتاجون على الأرجح إلى الحصول على جرعات أخرى من لقاح كورونا المكون من جرعتين.

وأشار إلى أن هناك متغيرات جديدة مثيرة للقلق تستمر في الظهور في جميع أنحاء العالم.

وقال “نعتقد أنه خلال الأشهر الستة المقبلة، خلال فصلي الخريف والشتاء، يمكننا أن نرى المزيد من المتغيرات والسلالات المثيرة للقلق”.

وأشار إلى أن المناطق المتوقع انتشار السلالات المتحورة فيها تشمل إفريقيا وأستراليا ومعظم أمريكا الجنوبية وأجزاء من آسيا.