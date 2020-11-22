موديرنا تُعلن رسميا عن سعر لقاحها المنتظر

كشف الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، اليوم الأحد، عن السعر المتوقع للقاح فيروس كورونا، الذي أنتجته شركته.

وقال بانسل لصحيفة “فيلت أم سونتاغ” الألمانية، أن “موديرنا” ستحدد للحكومات سعرا يتراوح ما بين 25 و37 دولارًا لكل جرعة من اللقاح.

وأورد بانسل: “لقاحنا يكلف تقريبا نفس تكلفة لقاح الإنفلونزا الذي يتراوح بين 10 دولارات و50 دولارا”.

وكشفت موديرنا أن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5 بالمائة، في الوقاية من فيروس كورونا.

لتصبح الشركة الأميركية بذلك المطور الثاني الذي يقدم نتائج تجاوزت التوقعات بكثير، بعد شركة “فايزر” وشريكتها “بيونتيك”.

هذا وحقق اللقاح الأمريكي، نتائج واعدة جدا بمرحلة التجارب، وينتظر العالم طرحه خلال أسابيع قليلة.