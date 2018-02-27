مورغان: ” محرز لاعب رائع وأنا سعيد لرؤيته مجددا”

أشاد اللاعب الجمايكي لفريق ليستر سيتي “ويس مورغان” بآداء اللاعب الجزائري رياض محرز منذ فشل صفقة إنتقاله إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي.

وتحدث مورغان في تصريح لموقع “ليستر سيتي ماركوري” عن آداء محرز خلال المباراة الماضية أمام ستوك سيتي في إطار الجولة الـ28 من البريمرليغ.

وقال: ” محرز لاعب رائع، عاد مباشرة إلى مستواه المعهود، وكنت سعيد برؤيته مجددا معنا”.

وأضاف: “أعتقد أن مستواه مشابه لمحرز الذي عرفناه سابقا..الجميع يعرف ما اللذي حدث خلال الميركاتو الماضي لكنه عاد وباشر عمله مباشرة بعد ذلك”.

“لقد كان يركز دائما على عمله، وكان رائعا، كما أنه إندمج مجددا في الفريق وكأنه لم يغادر أبدا وهذا أمر رائع بالنسبة لنا وله”.