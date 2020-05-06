موريتانيا تخفف قيود كورونا وتسمح بإقامة صلاة الجمعة

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موريتانيا تخفف قيود كورونا وتسمح بإقامة صلاة الجمعة
بقلم م . فيصل

أعلنت السلطات الموريتانية عن تخفيف الإجراءات الإحترازية اليوم الاربعاء المتخدة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19.

وحسب وزارة الداخلية لموريتانيا سمحت بفتح الأسواق والمطاعم في كافة أنحاء البلاد، فضلا عن إقامة صلاة الجمعة في المساجد.

وهذا القرار جاء بعد شهرين من فرض الحجر الصحي على البلاد عقب تفشي وباء كورونا

كما قلصت ذات السلطات من ساعات الحظر التجول إلى الساعة الحادية عشر بدلا من التاسعة .

وأوضح وزير الصحة نذيرو ولد حامد ان تخفيف الإجراءات لا يعني الإستغناء عن الغجراءات الوقائية ومن الضروري التقيد بمعايير الوقاية من العدوى.


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