موريتانيا تعلن دعمها للإتفاق الإماراتي الإسرائيلي

أعلنت موريتانيا اليوم السبت دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة عقب تطبيعها الرسمي مع الكيان الإسرائيلي.

وأوضحت الخارجية الموريتانية في بيان لها أن دولة الإمارات إتخذة امواقفها وفق مصالحها الوطنية ومصالح العرب والمسلمين وقضاياها العادلة.

وأكدت موريتانيا فذات البيان وهذا نصه:

“إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تقديرا منها لروابط الأخوة والعلاقات التاريخية التي تربط بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وثقة منها في حكمة وحسن تقدير قيادتها وما قدمته من تضحيات كبيرة وخدمات جليلة لصالح القضايا العربية والقضية الفلسطينية تحديدا”

وأكدت موريتانيا “أن دولة الامارات العربية المتحدة تمتلك السيادة المطلقة والاستقلالية الكاملة في تسيير علاقاتها وتقدير مواقفها وفق مصالحها الوطنية، ومصالح العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة”.

وإختتم البيان ” ثقتنا مطلقة في قيادة دولة الإمارات المتحدة الشقيقة، وأنها ستراعي في أي موقف تتخذه مصالح الآمة العربية والشعب الفلسطيني ومعاناته وهو يرزح تحت الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وبما عرف عنها من حكمة وحسن تقدير ستتخذ كافة التدابير والضمانات لاستعادة الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.