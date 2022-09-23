موريتانيا تمنح الجزائر حصصا سنوية للصيد في مياهها الإقليمية

شدّد إجتماع اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري، على ضرورة الإرتقاء بمجال الصيد البحري. بما يسهم في الإندماج والتكامل بين البلدين.

ولدى ترأسه أشغال اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري، مناصفة مع وزير الصيد والإقتصاد البحري الموريتاني، محمد ولد عابدين ولد أمعييف. قال وزير الصيد البحري هشام سفيان صلواتشي. إنّ علاقات التعاون الثنائية تعرف ديناميكية جديدة خاصة مع زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر نهاية ديسمبر الماضي. والتي نتج عنها تفعيل التعاون في العديد من المجالات. لا سيما ما تم الإتفاق عليه مؤخرا خلال أشغال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكبرى المشتركة التعاون بين البلدين التي جرت بداية الشهر الجاري بنواكشوط”.

وأشار صلواتشي، إلى أنّ محضر هذه الدورة الـ19 تضمن أيضا الموافقة على منح الجزائر حصصا سنوية للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية.

وأبرز الوزير أنّ لقاءات اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري التي جرت مؤخرا بنواكشوط. سادها نقاش بناء وتشاور مثمر مكن من قطع أشواط كبيرة في إعداد مشروع إطار التعاون متعدد الجوانب. في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتطوير الصيد في أعالي البحار.

وأضاف صلواتشي، أنّ هذا الإطار الجديد يتضمن خصوصا كيفيات وتقنيات استغلال الحصص الصيدية الممنوحة للجزائر. بالإضافة كذلك إلى تحديد عملية التعاون لتمكين الموريتانيين من الاستفادة من الإمكانات والمنتجات والخبرات التي تحوز عليها الجزائر في مجال الصيد البحري والتكوين والبحث العلمي في مجال تربية المائيات البحرية والقارية. وكذلك في بناء وإصلاح سفن الصيد البحري وتحويل المنتجات الصيدية. بالإضافة إلى التعاون في مجال الرقابة البحرية.

وأشار إلى الرغبة الكبيرة التي لمسها لدى نظيره الموريتاني للإرتقاء بمجال الصيد البحري. بما يساهم في الاندماج والتكامل بين الجزائر وموريتانيا”.